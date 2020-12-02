Замгубернатора прокомментировал "воскрешение" мужчины в нижегородском морге Общество

Замгубернатора прокомментировал воскрешение мужчины в нижегородском морге

"Вечера на хуторе 2. Если бы не было глупости, ее бы обязательно придумали", - заявил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, комментируя появление в СМИ новости о том, что мужчина очнулся после трёх дней нахождения в одном из моргов региона.

Согласно информации, в связи публикациями было проведено расследование. Отмечается, что в первоисточнике текста отказались предоставлять контакты "воскресшего" и организации, где это произошло, сославшись на конфиденциальность.

Тем не менее, сотрудники министерства обзвонили все 45 патологоанатомических отделения региона.

"Пообщались со всеми коллегами. Не было такой истории, говорят. За последнее время, случаев, когда человек очнулся в холодильной камере, не зафиксировано", - заявил Давид Мелик-Гусейнов.

Также он привел мнение главного патанатома области, доктора медицинских наук Анны Артифексовой, что такая ситуация мало вероятна: три дня в холодильнике, без одежды. Кроме того, по её словам, без вскрытия трупы в морге такой период не лежат. Т.е., согласно регламенту, за это время было бы проведено паталогоанатомическое вмешательство.

"За 30 лет моей работы в патологоанатомической службе таких прецедентов не было", - заверила специалист.

В итоге чиновник связал появление публикации с отсутствием активной новостной повестки: "в эти новогодние праздники кто-то решил наверстать упавшие до нуля рейтинги".