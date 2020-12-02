Стала известна причина и продолжительность сильных морозов в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики рассказали, по какой причине в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе температура воздуха сменится с комфортных -6° до -20°… -31°.

Информацию о кардинальной перемене погоды НИА "Нижний Новгород" публиковало еще на прошлой неделе. Тогда стало известно, что таких морозов, которые ожидаются в ближайшее время, не было с 2018 года.

Сейчас метеорологи сообщают, что "январские морозы – это надолго" и объясняют причины такой аномалии.

Во-первых, в понедельник наш регион окажется в тыловой части циклона, куда станут прорываться первые порции холодного воздуха с Русского Севера, где уже ударили 30-градусные морозы. Поэтому, как уже сообщалось, сегодня ночью в Нижнем Новгороде значительно похолодало.

Во вторник и среду характер метеоусловий существенно не изменится: под утро будет около -28°, а днем примерно -15°…-20°.

В среду ожидается недолгое вторжение южного циклона, который принесет немного снега и морозы сбавят обороты, но потом усилится северный ветер и ультраполярное вторжение с Карского моря (относится к бассейну Северного Ледовитого океана, расположено в Тюменской области). Именно это синоптики и назвали второй причиной аномальных морозов.