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Общество

Дефицит лекарств вновь выявлен в аптеках Нижегородской области

11 января 2021 09:31  [202] Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Дефицит лекарств вновь выявлен в аптеках Нижегородской области. Об этом сообщает региональная прокуратура 11 января 2021 года.

В этот раз в ходе проверки в четырех аптеках Выксы (на ул. Красные Зори и в мкр. Молодежный-2) отсутствовали лекарственные средства, включенные в минимальный ассортимент препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

По итогам проверки в адрес руководителей организаций прокурором внесены представления об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которых приняты меры, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В декабре прошлого года прокуратура также предостерегла аптеки из-за дефицита лекарств.

Напомним также, что в октябре прошлого года фармацевта нижегородской аптеки задержали после продажи препаратов без рецепта.

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