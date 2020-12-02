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Дефицит лекарств вновь выявлен в аптеках Нижегородской области. Об этом сообщает региональная прокуратура 11 января 2021 года.
В этот раз в ходе проверки в четырех аптеках Выксы (на ул. Красные Зори и в мкр. Молодежный-2) отсутствовали лекарственные средства, включенные в минимальный ассортимент препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.
По итогам проверки в адрес руководителей организаций прокурором внесены представления об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которых приняты меры, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В декабре прошлого года прокуратура также предостерегла аптеки из-за дефицита лекарств.
Напомним также, что в октябре прошлого года фармацевта нижегородской аптеки задержали после продажи препаратов без рецепта.
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