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Происшествия

Фармацевта нижегородской аптеки задержали после продажи препаратов без рецепта

28 октября 2020 16:01  [52] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Фармацевта нижегородской аптеки задержали после продажи препаратов без рецепта. Об этом сообщили в региональном МВД 28 октября 2020 года.

Оперативные сотрудники у одного из домов по ул. Мануфактурной Канавинского района задержали 36-летнего мужчину по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. В результате проведения личного досмотра оперативники обнаружили у него блистеры с капсулами внутри каждой, содержащие в себе сильнодействующее вещество массой 22,4 г.

Задержанный пояснил полицейским, что данные препараты он приобрел в аптеке Канавинского района без рецепта.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Мужчине избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

В результате проведения дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили, что сотрудница аптеки продала мужчине медицинские препараты, не проверив у посетителя наличие разрешающих документов на приобретение данного лекарственного средства. После этого 39-летнюю женщину задержали.

Во время обыска в аптеке сотрудники полиции обнаружили и изъяли блистеры, в которых содержалось 6778 капсул. Возбуждено еще одно уголовное дело.

Расследование уголовных дел продолжается.

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