Парковку запретят еще на нескольких улицах в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Парковку запретят еще на нескольких улицах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так с 21 января ограничения остановки и стоянки транспорта будут введены на следующих участках:

- по ул. Семашко - от Верхневолжской набережной до ул. Минина, от дома №40 до пересечения с ул. Ульянова, около домов № 35, 37, 44;

- по ул. Литвинова - от дома №25 до ул. Даля;

- по ул. Долгополова - от ул. Прокофьева до ул. Приокская, от ул. Приокская до ул. Красный цинковальщик;

- по ул. Вокзальной - около дома №18.

С 22 января:

- по пер. Рыбный - от ул. Кожевенной до Нижневолжской набережной;

- по ул. Пушкина - от дома №3 до пересечения с ул. Тимирязева; по ул. Провиантской в районе домов № 77а, 20, 218, 153, 110, 28, 31/9, 14;

- по ул. Даля - в районе домов №10, 12, 17, 20, 22.

С 23 января:

- по ул. Студеной - от ул. Звездинка до пер. Холодный;

- по ул. Сергиевской - в районе дома №2 корпус 1;

- по ул. Рождественской - в районе дома №13;

- по ул. Октябрьской революции - в районе домов №41,72 и возле домов №45а, 84, 61б;

- по ул. Мануфактурной - от ул. Должанской до дома №13.

С 24 января:

- по ул. Совнаркомовской - от дома №28 до пересечения с ул. Мурашкинской, от улицы Мануфактурной до дома №13;

- по ул. Новой - от пл. Горького до пересечения с ул. Ильинской, от пл. Горького до пересечения с ул. Короленко, от ул. Короленко до дома №10, от дома №10 до пересечения с ул. Белинского;

- по ул. Минина - от дома №7 до пересечения с ул. Нестерова, от дома №17 до пересечения с ул. Семашко, от дома №2 до пересечения с ул. Провиантской, от дома №35 до пересечения с ул. Фрунзе;

- по ул. Ильинской - от дома №143 до пересечения с дублером ул. Красносельской, от дома №132 до пересечения с ул. Максима Горького, в районе домов № 115, 105а, 99, 86, 71, 80а, 74, 68, 62, 45а, 44а от дома №104 до пересечения с ул. Маслякова, от дома №90 до пересечения с ул. Малой Покровской, от дома №77 до пересечения с ул. Малой Покровской;

С 25 января:

- по ул. Луначарского (под метромостом);

- по ул.Советской - возле дома №12;

- по пер. Холодный - от дома №17 до пересечения с ул. Алексеевская;

- по ул. Медицинской - в районе домов №8, 12б, 7, 9, 13, 1;

- по ул. Коммунистической - от дома №21 до пересечения с ул. Вокзальной.

С 26 января:

- по Ивановскому съезду - от дома №16 до Ивановской башни, около дома № 4б по ул. Стрелка;

- по пер. Кожевенный - возле дома №2;

- по ул. Ижорской - от дома №151 до ул. Горького, от дома №106б до ул. Белинского;

- по ул. Звездинка - возле дома №56.

С 28 января:

- по Георгиевскому съезду - в районе памятника Чкалову;

- от ул. Большой Покровской до ул. Алексеевской;

- по ул. Грузинской - от дома № 22а до пересечения с ул. Алексеевской, от дома № 33 до дома №41, от дома №15 до пересечения с ул. Ошарской;

- по ул. орького - от дома №70 до пересечения с ул. Ильинской;

- по ул. Гоголя - в районе домов №6 и 8, от дома №14 до дома №16, от дома №20 до пересечения с ул. Нижегородской;

- по ул. Арзамасской - от дома №2 до дома №6.

С 29 января:

- по ул. Воровского - около домов № 11 и 13, от ул. Большой Покровской до ул. Костина;

- по ул. Володарского - около дома №33;

- по ул. Большой Печерской - от дома №65 до пл. Сенной;

- по ул. Академика Блохиной - около дома №32 по ул. Варварской до пересечения с ул. Варварской;

С 30 января:

- по ул. Чкалова - от дома №3 до пересечения с ул. Прокофьева, в районе домов №9 и 11, от дома № 25 до дома №29;

- по ул. Пискунова - от дома №7 до пересечения с ул. Алексеевской, от ул. Алексеевской до пересечения с ул. Варварской, от ул. Варварской до пересечения с ул. Ульянова, от ул. Ульянова до пересечения с ул. Варварской, от дома №14 до пересечения с ул. Минина;

- по ул. Ошарской - от дома №48 до пересечения с ул. Грузинской, от дома № 164 до пересечения с ул. Горького;

- по ул. Нестерова - возле дома № 41, от дома № 34 до пересечения с ул. Ульянова, от дома №7 до пересечения с ул. Большой Печерской, от ул. Большой Печерской до пересечения с ул. Верхневолжской набережной;

- по ул. Горького - от дома №149,184 до пересечения с ул. Ижорской, от дома № 153 до пересечения с ул. Провиантской, возле дома № 165, от дома № 118, 232 до пересечения с ул. Трудовой.

Департамент транспорта просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указанию дорожных знаков.