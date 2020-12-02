Почти 30 опасных снежных горок обнаружено в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двадцать восемь опасных снежных горок было обнаружено в Нижнем Новгороде сотрудниками Госавтоинспекции в декабре - январе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Из них 21 горка оказалась направлена в сторону проезжей части, остальные – травмоопасны.

Согласно информации, сейчас они ликвидированы или огорожены, и не представляют опасности.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области проходит профилактическая акция "Добрая горка". До 15 января нижегородцы могут пожаловаться на опасные горки, съезды которых ведут на проезжую часть дорог, по телефону: 428-04-05.