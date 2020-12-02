Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области Общество

Фото: Роспотребнадзор

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 16 районах Нижегородской области. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 74 913 человек, из которых 32 476 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 42 437 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 8 181 жителя.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (5 311 человек), Советский (4 461), Канавинский (3 470), Сормовский (3 127), Московский (2 982), Приокский (2 501) и Нижегородский (2 443).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (6 042 заболевших жителей), Бор (4 106), Павловский (2 309), Балахнинский (2 168), Городецкий (1 937), Выксунский (1 854), Богородский (1 651), Кулебакский (1 383), Кстовский (1 263), Шатковский (1 159), Володарский (1 069), Лысковский (1 055) районы, а также Арзамас (1 017) и Шахунский (1 087) район.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".