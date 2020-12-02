Подростки напишут пьесы для нижегородского ТЮЗа Культура и отдых

Участники лаборатории Фото: из группы театра в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подростки напишут пьесы для Нижегородского театра юного зрителя (ТЮЗ) в рамках работы детской творческой лаборатории "Пересечения" 11 - 17 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Есть такой особенный возраст в жизни каждого человека – от 12 до 16 лет. Возраст серьезных переживаний, мучительных вопросов самоопределения, первых секретов от взрослых... Чтобы узнать, чем сегодня живут наши дети, мы придумали для них творческую лабораторию", - говорится в сообщении.

За несколько дней дети под руководством ведущих лаборатории (драматурга Марии Конторович и театрального педагога Валерии Созоновой) напишут несколько пьес, по которым артисты театра во главе с главным режиссером Алексеем Логачевым сделают эскиз спектакля. Его представят зрителям 17 января.

Кроме того, в рамках работы лаборатории подростки поучаствуют в практических занятия по драматургии, актерскому мастерству и сценической речи, встретятся с артистами, режиссерами, костюмерами, бутафорами театр, прогуляются по театральному закулисью.

Напомним, в ноябре в ТЮЗе проводилась творческая лаборатория "Кулибинка". В работе лаборатории принимали участие молодые режиссеры, которые поставили на сцене театра три современные пьесы.