Набережную Федоровского в Нижнем Новгороде благоустроят за 250 млн рублей Общество

Зона наблюдения за природой Фото: фото с сайта ИРГСНО

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Набережную Федоровского в Нижнем Новгороде благоустроят за 250 млн рублей. Информация об этом содержится на сайте "Фабрикант".

АНО "Центр 800" выбрало подрядчика, который выполнит необходимые работы на территории набережной. Победителем стало нижегородское ООО "ДСК Автобан". Всего в конкурсе принимали участие три компании, но их заявки были отклонены.

Подрядчику необходимо до 1 июля 2021 года отремонтировать подпорные стенки набережной, демонтировать ветхие сооружения, выполнить работы по мощению, озеленению и освещению территории, установить малые архитектурные формы и т.д.

Напомним, благоустройство нужно выполнить на основе концепции, разработанной архитекторами Института развития городской среды Нижегородской области. Ключевыми темами для благоустройства набережной Федоровского выбраны театр, природа и действия. Вся набережная по своей сути будет являться театром наблюдения за природой и достопримечательностями. Кроме того, архитекторы предлагают создать на склоне несколько функциональных зон. К примеру, около гимназии им. Ломоносова разместятся деревянный амфитеатр для проведения небольших мероприятий и зона со столами для пикников.

СПРАВКА:

ООО "ДСК Автобан" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в ноябре 2017 года. Генеральный директор - Азизян Баграт Пайлакович. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Размер уставного капитала составляет 30 тысяч руб.