Заболеваемость ОРВИ среди детей в Нижегородской области в 1,5 раза ниже эпидпорога

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Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области в настоящее время ниже пороговых значений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Речь идет о таких болезнях, как COVID-2019, риновирус, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы, парагрипп.
В частности, среди детей от 7 до 14 лет эпидпорог снижен на 59%, среди взрослого населения – на 21%.
По информации ведомства, вирусы гриппа в Нижегородской области не регистрировались.
Напомним, что эпидпорог по ОРВИ до нового года в Нижегородской области был превышен на 16%. При этом после новогодних каникул ни одно образовательное учреждение в регионе не ушло на карантин.
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