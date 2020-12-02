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Общество

Заболеваемость ОРВИ среди детей в Нижегородской области в 1,5 раза ниже эпидпорога

12 января 2021 14:06  [94] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области в настоящее время ниже пороговых значений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Речь идет о таких болезнях, как COVID-2019, риновирус, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы, парагрипп.

В частности, среди детей от 7 до 14 лет эпидпорог снижен на 59%, среди взрослого населения – на 21%.

По информации ведомства, вирусы гриппа в Нижегородской области не регистрировались.

Напомним, что эпидпорог по ОРВИ до нового года в Нижегородской области был превышен на 16%. При этом после новогодних каникул ни одно образовательное учреждение в регионе не ушло на карантин.

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