Закрытые на карантин школы отсутствуют в Нижегородской области, - минобр Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

По данным на 11 января 2021 года закрытые на карантин образовательные организации в Нижегородской области отсутствуют. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

При этом, по информации регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 31 декабря на карантине находились 104 класса в 69 школах, а также 88 групп в 87 детских садах и полностью детсад в Шахунском районе.

Накануне с зимних каникул вышла большая часть нижегородских школ – 779 из 890. Остальные 111 образовательных организаций находятся на каникулах, исходя из собственного графика.

Решение о возвращении к очному обучению в школах региона было принято правительством Нижегородской области совместно с представителями Роспотребнадзора в конце декабря 2020 года.

Напомним, в октябре школы отправили на преждевременные каникулы, после которых с 9 ноября учащиеся 6, 7, 8 и 10 классов перешли на дистанционный формат обучения. Остальные классы (1-5, а также 9 и 11 классы) продолжили обучение в обычном формате. Вузы региона также частично перешли на дистанционку.