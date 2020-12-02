Госклиника, где можно за 5 минут получить результат на COVID-19, появилась в Нижнем Новгороде

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Фото: YouTube

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородский центр ВИЧ/СПИД начал осуществлять экспресс-тестирование на кронавирус. Об этом рассказал главный врач государственной клиники Соломон Апоян.

Он пояснил, что материалом для исследования является мазок из носоглотки, который наносится на тест-полоску. Через 5 минут результаты анализа уже будут готовы. Эта процедура является аналогом ПЦР-теста. Заболевание можно вывить на ранних стадиях и у результата высокая точность.

Также в лаборатории СПИД-центра можно сделать и тест на антитела. В данном случае материалом является кровь из пальца. Её также наносят на тест-полоску и в течение пяти минут получают результат анализов.

Напомним, что в России санитарно-эпидемиологические правила предусматривают выдачу результатов связанных с коронавирусом тестов в течение 48 часов после поступления материала. Правила по объему тестирования обязывают осуществлять в регионе не менее 200 исследований на 100 тысяч населения в сутки.

В Нижегородской области с начала пандемии тесты на коранавирус сдали 2 020 747 человек, в том числе 12-13 января протестировано 6 477 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 227,9 теста на 100 тысяч населения.

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