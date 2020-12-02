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Общество

Стало известно новое число заболевших COVID-19 нижегородцев по данным на 13 января

13 января 2021 13:35  [97] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 456 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 13 января. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 442 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 13 января составляет 1.04 (вчера - 1.05).

По данным на 13 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 75 811 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 820 (вчера - 5 828).

В настоящее время около 4,3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 4,3 тысячи человек лечится в больницах, семеро нижегородцев пребывают в обсерваторах.

При этом уже 68 139 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 446 человек, а 18 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 1 852.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 020 747 человек, в том числе за последние сутки протестировано 6 477 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 227,9 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что в 2020 году в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заразились более 69,8 тысяч жителей.

Губернатор региона Глеб Никитин в конце декабря прошлого года рассказал о стабилизации обстановки с заболеваемостью COVID-19.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".

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