Нижегородские власти ведут переговоры о сохранении остановки поездов в Москве на Курском вокзале Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Почти все высокоскоростные поезда в 2021 году будут останавливаться в Москве не на Курском вокзале, а на ТПУ Восточный, терминал "Локомотив". Об этом сообщили в РЖД.

Смена вокзала обусловлена строительством дополнительных путей на железнодорожном участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская.

В настоящее время "РЖД" и правительство Нижегородской области ведут переговоры по оптимизации графика движения поездов из региона и сохранении ряда маршрутов на Курском вокзале.

Напомним, что в связи с указанными обстоятельствами может измениться расписание движения курсирующих между Нижним Новгородом и Москвой высокоскоростных поездов "Стриж" и "Ласточка".

С 15 марта в Черкизово будут прибывать и отправляться пять пар поездов "Стриж", курсирующих по маршруту Москва – Нижний Новгород, транзитный "Стриж" № 713/714 Санкт-Петербург – Самара, а также ряд поездов "Ласточка", курсирующих по маршрутам Москва – Нижний Новгород и Москва – Иваново.

После строительства дополнительных путей будет рассмотрен вопрос о возвращении части поездов на Курский вокзал.