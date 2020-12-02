"Нижегородцы начали активно записываться на вакцинацию от коронавируса", - Глеб Никитин Общество

Фото: Центр имени Гамалеи

Нижегородцы начали активно записываться на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели. Хочу подчеркнуть, что в Нижегородской области работа по подготовке к вакцинации населения уже началась", - рассказал губернатор

Запись ведется на сайте областного министерства здравоохранения с 13 января 2021 года. Как сообщил Глеб Никитин, в настоящее время там оставили свои заявки уже 13 тысяч человек, в том числе около 11 тысяч заявок поступило буквально в течение первых нескольких часов.

Напомним, что по данным на 11 января в области уже были вакцинированы 1 504 человека, в числе которых медики, сотрудники сферы образования и социальной сферы, волонтеры, а также граждане, у которых высокий риск заражения COVID-19.

Глеб Никитин озвучл информацию, чогласно которой в настяощее время вкцину получили уже около 3 тысяч человек. В региональном Минздраве сообщили, что жалоб на ухудшение самочувствия от пациентов, вакцинировавшихся от коронавируса, не поступало, а также напомнили, что перед вакцинацией необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

В регионе в настоящее время открыто 35 пунктов для вакцинации, но это уоличество планируется увеличить и создать такие пункты во всех районах области.