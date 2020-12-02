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Общество

Определены места, где организуют крещенские купания в Нижнем Новгороде

14 января 2021 17:48  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода назвала водные объекты, где будут организованы купели для крещенских купаний.

Как рассказали в администрации, всего для жителей города подготовлено шесть объектов, где можно искупаться на Крещение.

В Автозаводском районе место для крещенских купаний будет организовано на первом парковом озере (ул. Героя Смирнова), в Нижегородском районе – на набережной Гребного канала напротив парка Победы, в Советском районе – на втором озере Щелоковского хутора (ул. Горбатовская), в Сормове – на Парковом озере (бул. Юбилейный, 30), в Ленинском районе – на Силикатном озере (за домом №25а на проспекте Ленина). У жителей Приокского района будет возможность искупаться на территории музея «Березополье» в деревне Сартаково Новинского сельсовета (улица Центральная, 149б).

В администрации также рассказали, что на площадках купелей установят деревянные настилы и лестницы с перилами. Рядом с площадками развернут современные пункты обогрева с крытыми раздевалками, с помощью переносных генераторов обеспечат освещение. На водоемах будут дежурить спасатели, кареты скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в Нижегородской области установлены специальные правила крещенских купаний во время пандемии коронавируса.

Обряды купания состоятся в Нижегородской области 19 января.

Находящимся на водных объектах гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра), а в помещениях - масочный режим. В местах переодевания и в иорданях одновременное присутствие людей будет ограничено. В частности, в раздевалках на 4 кв. метра разрешается присутствовать одному человеку, в проруби – лишь одному человеку, за исключением родителей с детьми. Продажа продуктов и напитков разрешается только в промышленной упаковке. Все мероприятия будут контролировать волонтеры и компетентные органы.

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