Прокуратура добилась появления лекарства в аптеке Чкаловска

Прокуратура Нижегородской области добилась появления лекарства, предусмотренного минимальным ассортиментом, в одной из аптек Чкаловска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
После прокурорской проверки в декабре 2020 года аптекой было закуплено лекарство "осельтамивир". На момент проверки оно в аптеке отсутствовало.
В связи с этим директору ООО "Здоровье+" было внесено соответствующее представление. Также один из сотрудников аптеки привлечен к дисциплинарной ответственности.
При этом прокуратура констатирует, что в большинстве аптек и аптечных киосков города препараты из минимального ассортимента лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи, который утвержден правительством России, в наличие имеются.
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