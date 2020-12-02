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Общество

Прокуратура добилась появления лекарства в аптеке Чкаловска

15 января 2021 10:00  [100] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прокуратура Нижегородской области добилась появления лекарства, предусмотренного минимальным ассортиментом, в одной из аптек Чкаловска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После прокурорской проверки в декабре 2020 года аптекой было закуплено лекарство "осельтамивир". На момент проверки оно в аптеке отсутствовало.

В связи с этим директору ООО "Здоровье+" было внесено соответствующее представление. Также один из сотрудников аптеки привлечен к дисциплинарной ответственности.

При этом прокуратура констатирует, что в большинстве аптек и аптечных киосков города препараты из минимального ассортимента лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи, который утвержден правительством России, в наличие имеются.

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