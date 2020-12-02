Океанариум планируется построить у Гребного канала в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Океанариум планируется построить у Гребного канала в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте администрации, по этому вопросу проходят дистанционные общественные обсуждения.

Инициатор – фонд "Патриотический Центр "Русская Победа". Речь идет о том, чтобы разрешить фонду подготовить документацию по планировке территории (включая проект межевания территории) в границах улиц набережная Гребного канала и Красная слобода в Нижегородском районе за счет собственных средств.

Площадь территории составляет 13 га. Проект включает как здание океанариума с фудкортом, так и строительство сопутствующей коммунально-транспортной инфраструктуры около действующего парка Победы на набережной Гребного канала.

Подробнее с проектом можно ознакомиться в администрации Нижегородского района (ул.Пискунова, 1) до 20 января (с 9 до 12 и с 13 до 17 часов) либо на сайте администрации по ссылке.

Свои замечания можно направить на почту по адресу: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru до 20 января.

Ранее правительство Нижегородской области рассчитывало на участие в федеральной программе с другим проектом - строительства океанариума на Бору.