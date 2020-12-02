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Культура и отдых

Более 300 музыкантов примут участие в Сахаровском фестивале в Нижнем Новгороде

15 января 2021 12:37  [30] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 300 музыкантов примут участие в XVI международном фестивале искусств имени Сахарова, который планируется провести в Нижегородской государственной академической филармонии им. Ростроповича с 21 мая по 2 июня 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

В нем примут участие сольные исполнители и творческие коллективы из России, Франции, Италии и Нидерландов.

"Фестивальные программы объединят шедевры музыкального искусства и литературы, мультимедийное шоу, мастер-классы и творческие встречи", - говорится в сообщении.

Напомним, Сахаровский фестиваль перенесли c 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. На фестивале было запланировано двадцать премьер. Сенсацией фестиваля должен был стать реконструированный авторский концерт Людвига ван Бетховена, состоявшийся в Вене 22 декабря 1808 года. Продолжительность концерта – 4 часа.

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СПРАВКА:

Фестиваль проводится в Нижнем Новгороде с 1992 года по инициативе директора и художественного руководителя Нижегородской филармонии, Заслуженного деятеля искусств России Ольги Томиной и выдающегося музыканта, Народного артиста России Валентина Берлинского. В 1999 году фестиваль был принят в Европейскую Ассоциацию Фестивалей при ЮНЕСКО, таким образом подтвердив репутацию крупнейшего музыкального форума не только российского, но и международного масштаба.

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