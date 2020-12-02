Производство сахарного песка в Нижегородской области выросло до 66,6 тысяч тонн Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Производство сахарного песка в Нижегородской области увеличили на треть. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Николай Денисов.

За 2020 год произведено 66,6 тысяч тонн сахарного песка, что на 26,4 тысячи тонн или на 66% больше, чем в 2019-м.

В Минсельхозе напомнили, что производителям сахарной свеклы оказывается государственная поддержка в форме субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян и специализированной техники; в виде льготных кредитов на пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционных проектов, а также другие виды поддержки.

Напомним, в конце прошлого года правительство Нижегородской области заключило инвестиционное соглашение с АО "Сергачский сахарный завод". Правительство предоставит предприятию 9,1 млн рублей льгот по налогу на имущество. До 2025 года предприятие проведет масштабную модернизацию: производственная мощность переработки сахарной свеклы вырастет с 3 тысяч до 4 тысяч тонн в сутки.

Сергачский сахарный завод в прошлом году перешел на безотходное производство. На заводе установили современное оборудование для прессовки и упаковки в рулоны свекловичного жома – побочного продукта переработки сахарной свеклы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал о том, что в 2020 году по всем программам поддержки предприятия агропромышленного комплекса региона получили 18,6 млрд рублей льготных кредитов, что на 38% больше, чем в 2019-м.

"Льготные кредиты заметно снижают финансовую нагрузку на предприятия, особенно это важно в непростой период, связанный с пандемией и ее последствиями, - подчеркнул Глеб Никитин.