Еще одна сильная метель надвигается на Нижний Новгород; есть вероятность ЧС Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Сильная метель, которая ухудшит видимость до 500 метров, надвигается на Нижний Новгород. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поясняет, что метель ожидается завтра – 16 января.

Во время метели видимость ухудшится до 500 метров и менее. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть из-за повреждения или обрыва линий электропередачи и связи, а также нарушений в работе систем ЖКХ.

Возможны обрушения строительных кранов, слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой.