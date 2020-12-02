"Мы можем правильно утилизировать елки, сделав нашу область экологичнее, и помочь животным", - Ольга Щетинина Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Экологическая акция по правильной утилизации новогодних елок стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Акция проходит в Нижнем Новгороде и крупных городах области – Арзамасе, Дзержинске, Кстове, Павлове и на Бору. После окончания акции все деревья будут переработаны в специальные опилки и переданы в Центр реабилитации лошадей.

Как отметила заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, запуск этой акции стал ответом на запрос самих нижегородцев.

"Новый год, безусловно, яркий праздник для всех нас и главный символ праздника – елку – многие жители выбирают именно живую. Но новогодние праздники закончились, и у нижегородцев возникает вопрос, что делать с живой елкой, как сделать так, чтобы она еще была полезной. Зачастую жители просто выбрасывают елки в мусорные баки или ставят в сугроб прямо около подъезда. И мало кто задумывается о том, что, оказавшись на свалках, елки выделяют углекислый газ, который наносит вред окружающей среде. К тому же мы можем не просто правильно утилизировать елки, не навредив экологии, но и помочь, например, животным реабилитационного центра, который был совсем недавно открыт в Нижегородской области. Уверена, что вместе с нижегородцами мы сможем сделать такое доброе дело! Поэтому призываю всех жителей, у кого дома стояли живые елки, не выбрасывайте их просто на свалки, а приносите на специализированные площадки", - сказала Ольга Щетинина.

Нижегородка Ирина Мочалова вместе с сыном одними из первых приняли участие в акции.

"Сколько покупали живые елки, всегда потом оставляли их около мусорных баков, потому что другого места для этого просто не было. Также видела, как их бросали просто на улицах. Хорошо, что появляются такие акции. Буквально вчера с сыном увидели, что есть специальные площадки, и вот по пути в школу сегодня сдали елку. Правильно, что ей найдут применение, и елка пойдет на пользу!" - подчеркнула жительница Нижнего Новгорода.

Сдать елки можно в специализированных точках до 31 января. Перед этим необходимо снять с дерева все украшения и мишуру.

Организатором акции выступает региональное отделение партии "Единая Россия" при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, департамента лесного хозяйства Нижегородской области и регионального оператора по обращению с ТКО "Нижэкология-НН".

Также все жители могут принять участие в конкурсе и получить приз. Для этого необходимо сфотографировать, как вы сдаете правильно елку и выложить в социальные сети с описанием акции с хештегами #ЕРелка2.0. #язаэкологию #экологическаяакцияЕР, отметив аккаунт регионального отделения "Единой России". После окончания акции несколько победителей будет выбрано генератором случайных чисел при соблюдении всех требований.

Адреса специализированных площадок для утилизации елок в Нижнем Новгороде:

Автозаводский район – ул. Плотникова, 4а (рынок "Автозаводский")

Канавинский район – ул. Октябрьской Революции, 27

Ленинский район – пл. Комсомольская, 6 (ЦНТ "Комсомолка")

Московский район – ул. Страж Революции, 17

Приокский район – пр. Гагарина, 148 (рядом с киоском "Союз печать")

Советский район – ул. Пушкина, 20

Сормовский район – бул. Юбилейный, 12

Нижегородский район – ул. Октябрьская, 17

А также около Региональной общественной приемной "Единой России" по адресу: ул. Рождественская, 38.

Адреса специализированных площадок для утилизации елок в Нижегородской области:

г. Арзамас – ул. Калинина, 10

г. Бор – ул. Интернациональная, 26 (слева от центра культуры "Октябрь")

г. Дзержинск – пр. Циолковского, 54; пер Западный, 20а; пр.Ленина, 66а

г. Кстово – ул. Сутырина (на пересечении с ул.Полевой)

г. Павлово – ул. Транспортная (напротив центрального входа в "Зеленый парк") и ул. Суворова, 2 (около центрального входа в парк "40 лет ВЛКСМ".