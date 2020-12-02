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Трубу прорвало в новостройке нижегородского ЖК "Новая Кузнечиха"

15 января 2021 14:25  [2] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Трубу прорвало в новостройке нижегородского ЖК "Новая Кузнечиха". Об этом сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте.

В частности говорится о том, что вода хлынула в коридоре одного из домов жилого комплекса по ул. Мечтателей. Затопило этаж. Также сообщается, что дом был сдан в декабре 2020 года.

Напомним, строительная компания оштрафована за гибель рабочего при возведении ЖК "Новая Кузнечиха" в июле прошлого года.

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Теги:
Авария ЖКХ Строительство
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