Строительная компания оштрафована за гибель рабочего при возведении ЖК "Новая Кузнечиха" Происшествия

Строительная компания оштрафована за гибель рабочего при возведении ЖК "Новая Кузнечиха". Об этом сообщается на сайте Госинспекции труда в Нижегородской области.

Напомним, 38-летний электромонтер ООО "СМУ-7" погиб на стройке в Новой Кузнечихе в марте этого года.

Мужчина выполнял порученную ему работу по обслуживанию электрооборудования на строящемся жилом здании № 17 (по генплану). В процессе он упал с 18-этажа здания и погиб. Высота падения составляет около 47 м. По данным работодателя, свидетелей происшествия не было.

По данным инспекции, в ходе расследования несчастного случая выявлены нарушения по охране труда, которые явились причинами гибели работника:

- не было установлено ограждение, знаки безопасности и не обеспечено закрытие проема, в который упал работник.

- погибший электромонтер не был обучен и проинструктирован по охране труда при работе на высоте и по применению средств индивидуальной защиты (каска, предохранительный пояс и др.)

Кроме того, выявлено, что работник был допущен к работе без спецодежды и спецобуви. Наряд-допуск также не был оформлен на производство работ.

По результатам надзорных мероприятий ООО "Строительно-монтажное управление-7" ("СМУ-7") привлечено к административной ответственности, штраф составил 180 тысяч рублей. Также строительной компании выдано предупреждение.

Материалы расследования будут направлены в прокуратуру для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении виновных должностных лиц, допустивших нарушения.

Напомним, что в мае этого года монтажник получил тяжелые травмы на строительной площадке ЖК "Новая Кузнечиха". Автокран завалился набок и задел перемещаемым грузом 44-летнего мужчину.

В июне этого года электрослесарь ООО "ЕФТО" разбился, упав с башенного крана на строительной площадке ЖК "Новая Кузнечиха". Мужчине было 40 лет.