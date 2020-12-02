На ул.Рождественской хотят возобновить работу трамваев
Канавинский рынок продолжит работу в 2021 году
Новые "канатки" в Нижнем Новгороде строить пока не будут
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
15 января 2021 17:10  [87] Операция "Такси" стартует в Нижнем Новгороде с 16 января
15 января 2021 16:58  [61] Глава Минздрава Мурашко призвал привитых от COVID-19 россиян продолжать носить маски
15 января 2021 16:56  [59] Очистные сооружения модернизировали в Выксе
15 января 2021 16:08  [89] Нижегородцы реже разводились в год пандемии COVID-19
15 января 2021 15:54  [175] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 15 районах Нижегородской области
15 января 2021 15:37  [87] Почти 900 детей стали участниками акции "Новогоднее чудо" в Нижегородской области
15 января 2021 15:35  [16] Студент Арзамасского приборостроительного колледжа победил в региональном чемпионате WorldSkills Russia
15 января 2021 15:34  [108] Почти 28 тысяч малышей родились в Нижегородской области в 2020 году
15 января 2021 15:26  [156] Сильные морозы и метель – нижегородцам рекомендуют оставаться дома
15 января 2021 15:20  [99] ЛУКОЙЛ принял участие в акции "Елка желаний"
Общество

Операция "Такси" стартует в Нижнем Новгороде с 16 января

15 января 2021 17:10  [87] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Операция "Такси" стартует в Нижнем Новгороде с 16 января 2021 года. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Искать нелегалов и проверять автомобили такси будут с 16 по 31 января.

В ходе рейдов полицейские проверят законность предпринимательской деятельности, а также, соблюдения правил дорожного движения, в том числе правила перевозки взрослых пассажиров и детей.

В основном будут проверяться автостанции, вокзалы, конечные остановки автобусов, площадкам торговых центров и другие территории.

Во избежание неприятных ситуаций Госавтоинспекция рекомендуют нижегородцам пользоваться исключительно услугами легальных перевозчиков.

В 2020 году на дорогах Нижнего Новгорода произошло 14 ДТП с участием такси, в результате которых 20 нижегородцев получили травмы. К примеру, в конце декабря такси врезалось в магазин в Дзержинске. Кроме того, в октябре прошлого года "Яндекс.Такси" не смогло оспорить штраф за нарушение в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД Такси
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph