Операция "Такси" стартует в Нижнем Новгороде с 16 января Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Операция "Такси" стартует в Нижнем Новгороде с 16 января 2021 года. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Искать нелегалов и проверять автомобили такси будут с 16 по 31 января.

В ходе рейдов полицейские проверят законность предпринимательской деятельности, а также, соблюдения правил дорожного движения, в том числе правила перевозки взрослых пассажиров и детей.

В основном будут проверяться автостанции, вокзалы, конечные остановки автобусов, площадкам торговых центров и другие территории.

Во избежание неприятных ситуаций Госавтоинспекция рекомендуют нижегородцам пользоваться исключительно услугами легальных перевозчиков.

В 2020 году на дорогах Нижнего Новгорода произошло 14 ДТП с участием такси, в результате которых 20 нижегородцев получили травмы. К примеру, в конце декабря такси врезалось в магазин в Дзержинске. Кроме того, в октябре прошлого года "Яндекс.Такси" не смогло оспорить штраф за нарушение в Нижнем Новгороде.