Очистные сооружения модернизировали в Выксе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Очистные сооружения модернизировали в Выксе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Работы по строительству и реконструкции объектов биологических очистных сооружений в рабочих поселках Дружба и Досчатое в Выксе завершились еще в конце прошлого года, а сейчас там выполняется наладка оборудования. Уже в этом году планируется его вывести на полную мощность. Это очень важный шаг в улучшении экологической обстановки в муниципалитете", - рассказал Глеб Никитин.

Объем средств на реконструкцию и строительство объектов системы водоотведения в Выксе в 2020 году составил 640 млн рублей в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

Таким образом, мощность сооружений теперь позволяет подключать не только объекты в самой Выксе, но и близлежащих населенных пунктов.

Благодаря новому оборудованию, очистка стоков будет проходить в несколько этапов: сначала механическим способом убирается крупный мусор и песок, затем вода проходит нитрификацию, очистку ультрафиолетовыми лампами и пропускается через мелкосетчатые фильтры. Все оборудование автоматизировано.

"Нитрификация – это самый важный этап, во время которого над очисткой сточных вод работают микроорганизмы. Поэтому такие очистные сооружения и называются биологическими", - пояснил директор АО "Выксунский водоканал" Сергей Койшев.

По словам Глеба Никитина, в 2020 году в рамках проекта "Оздоровление Волги" в регионе было построено либо реконструировано 15 объектов по очистке сточных вод.

"На эти цели было направлено почти 3,4 млрд рублей, 96% средств поступило из федерального бюджета. Все объекты на сегодняшний день уже введены в эксплуатацию. Работы по федеральному проекту в 2021 году продолжатся", - добавил губернатор Нижегородской области.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

Напомним, очистные сооружения закрытого типа построили в Ворсме и в деревне Красная Слобода на Бору в декабре прошлого года.

Также новые сооружения появятся в деревнях Городецкого района в рамках нацпроекта.