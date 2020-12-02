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Общество

Студент Арзамасского приборостроительного колледжа победил в региональном чемпионате WorldSkills Russia

15 января 2021 15:35  [92] Общество

Фото: Александр Барыкин

Студент 3 курса Арзамасского приборостроительного колледжа Алексей Дарчев стал победителем VII Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в номинации "Токарные работы на станках с ЧПУ". Об этом сообщили в пресс-службе Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина.

Алексей Дарчев – постоянный участник конкурсов профессионального мастерства, отметили на предприятии. У него уже есть несколько наград и дипломов. Выступал он и на "Золотых руках" на Арзамасском приборостроительном заводе, где занял четвертое место. Молодой человек гордится благодарностью, подписанной генеральным директором Андреем Капустиным.

В чемпионате "Молодые профессионалы" Алексей Дарчев участвует второй раз, но в прошлом году в призеры не попал.

"Готовился основательно. Много знаний и практических навыков мне даёт руководитель ресурсного центра Дмитрий Иванович Митин. Староста нашей группы Никита Корсаков тоже постоянно со мной занимался. У станка стояли по 3-4 часа, занимались программированием", - рассказал Алексей Дарчев.

Соревнования по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ" проходили в Выксунском металлургическом колледже им. А.А. Козерадского. Выступали 10 человек. В их числе и опытные участники, поэтому конкуренция была большая. Нужно было за три часа изготовить деталь, соответствующую всем требованиям. Чем точнее размер, тем выше результат.

В этом году АПК на региональном чемпионате "Молодые профессионалы" представляли трое студентов:

Алексей Дарчев (3 курс, "Технология машиностроения") – в компетенции "Токарные работы на станке с ЧПУ";

Владислав Семёнов (4 курс, "Информационные системы") – в компетенции "Веб-дизайн и разработка";

Владислав Меркулов (4 курс, "Технология машиностроения") – в компетенции "Инженерный дизайн САD".

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