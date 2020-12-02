Победителями конкурса президентских грантов стали 42 проекта нижегородских НКО Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Победителями конкурса президентских грантов стали 42 проекта нижегородских некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Подведение итогов первого в 2021 году конкурса состоялось 14 января. Заседание комиссии прошло под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Победителей конкурса поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Здорово, что от нашего региона на конкурс были представлены такие сильные и достойные проекты. Каждая инициатива реально улучшает жизнь людей, помогает тем, кто в этом нуждается. Нижегородская область сегодня - один из лидеров в стране по реализации проектов в социальной сфере. Уверен, что это направление будет только развиваться", - сказал губернатор Нижегородской области.

Общая сумма президентских грантов для нижегородских НКО составляет почти 68 млн рублей.

Так, грант в размере около 2 млн рублей получила региональная общественная организация инвалидов "Ковчег" на проект по развитию культуры дистанционного трудоустройства людей с инвалидностью. Грант на сумму около 3,7 млн рублей выиграл Семейный центр "Лада" на реализацию проекта "Воля к жизни" - комплексная программа сопровождения семей с детьми, нуждающимися в паллиативной помощи. НРО ВОД "Волонтёры Победы" получит порядка 0,5 млн рублей на реализацию проекта по созданию социальных граффити.