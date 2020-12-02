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Общество

Стали известны этапы реализации проекта по строительству обхода Балахны

15 января 2021 19:00  [1] Общество
Стали известны этапы реализации проекта по строительству обхода Балахны

Стали известны этапы реализации проекта по строительству обхода Балахны

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области озвучило информацию о реализации проекта по строительству трассы обхода Балахны.

Как напомнили НИА "Нижний Новгород" в министерстве, обход Балахны является второй очередью участка трассы Р-152 «Шопша – Иваново - Нижний Новгород». Проект предусматривает строительство трех развязок разных уровней, трех мостов и путепровода в районе рабочего поселка Гидроторф.

Планируется, что строительство обхода начнется в 2021 году. В настоящее время ведется подготовка документации для определения подрядчика, который будет строить этот объект.

Рассматриваются два варианта финансирования: как и за счет средств консолидированного бюджета, так и по концессионному соглашению. Планируется, что дорога будет построена не позднее 2024 года.

Кроме того, сейчас в минтрансе ожидают заключение государственной экспертизы по переустройству линий газоснабжения, расположенных в периметре строительных площадок.

Сам проект обхода уже получил положительное заключение госэкспертизы.
Напомним, что строительство трассы началось в 2005 году, в 2008 году открылся первый пусковой комплекс с обходом Заволжья, но строительство второго пускового комплекса с обходом Балахны (протяженностью, согласно проекту, в 28,38 км) в 2009 году было остановлено.

Строительство обхода обеспечит транспортные связи сразу нескольких областей: Нижегородской, Ивановской, Костромской и Ярославской.

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Теги:
Балахна Дороги Строительство
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