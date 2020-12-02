Пешехода сбили насмерть в Володарском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Пешехода сбили насмерть в Володарском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Авария произошла накануне вечером, 15 января. Автомобиль наехал на человека, травма оказалась смертельной.

Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, на этой неделе водитель сбил двух школьниц в Сормовском районе.

Напомним также, другой водитель иномарки сбил сразу 4 подростков в Кстовском районе в эту новогоднюю ночь. Пострадали мальчики 12, 14, 14 и 15 лет.