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Пешехода сбили насмерть в Володарском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Авария произошла накануне вечером, 15 января. Автомобиль наехал на человека, травма оказалась смертельной.
Причины ДТП устанавливаются.
Напомним, на этой неделе водитель сбил двух школьниц в Сормовском районе.
Напомним также, другой водитель иномарки сбил сразу 4 подростков в Кстовском районе в эту новогоднюю ночь. Пострадали мальчики 12, 14, 14 и 15 лет.
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