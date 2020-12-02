Палаты Олисова XVII века в Нижнем Новгороде покроют оцинковкой и сверху деревянным тесом Общество

Фото: Катерина Золина

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Палаты Олисова XVII века в Нижнем Новгороде покроют сначала оцинковкой, а сверху деревянным тесом. Об этом сообщили в управлении госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области 16 января 2021 года.

Согласно проектной документации, в целях устранения протечек кровли и ее долговечности в конструкции предусмотрен слой оцинкованной стали, который сверху через воздушную подушку будет покрыт деревянным тесом в 2 слоя. Данная технология применяется для деревянных тесовых кровель, с целью повышения долговечности.

В настоящее время идет первая стадия ремонтных работ по монтажу покрытия из оцинкованной стали. Работы на объекте продолжаются.

Объект культурного наследия федерального значения предоставлен в безвозмездное пользование Нижегородской епархии.

По заказу епархии ООО "Региональный Инженерный Центр" разработало проект проведения ремонтных работ, а управление выдало разрешение от 14.09.2020 № 32 со сроком действия до 31.12.2021, согласно которому предусмотрено проведение работ по ремонту кровли, устройству отсечной гидроизоляции и отмостки.

Отметим, что ранее общественность выразила опасения по поводу того, что палаты покрыли только оцинковкой, хотя в описании предмета охраны здания крыша должна быть деревянной. Выяснилось, что это только промежуточный этап работ.

СПРАВКА (Википедия):

Палаты А. Ф. Олисова (Дом Левина) — памятник градостроительства и архитектуры в историческом районе Започаинье (Ильинская слобода) Нижнего Новгорода. Построены в 1676 году. Вместе с церковью Успения Божией Матери составляют архитектурный ансамбль посадской застройки Нижнего Новгорода XVII века.

Род Олисовых берёт начало в XVI веке: Жданко Олисов был земским дьяком и в 1572 году составлял кабальные записи на жителей Нижнего Новгорода. В 1666 году Афанасий Олисов, потомок дьяка, занял должность нижегородского таможенного главы, спустя два года стал крупным поставщиком хлеба в Москву.

В 1672 году Олисов прибыл в Астрахань, где заведовал царскими соляными и рыбными промыслами. Доказательством успешности службы служило то, что он пробыл на должности четыре года, вместо положенного в то время одного года. Царь Алексей Михайлович всецело доверял свои понизовые промыслы нижегородцу, исправно поставлявшему соль, рыбу, икру и вязигу в требуемом количестве в кремлёвский Житный двор. В ночь с 29 на 30 января 1676 года Алексей Михайлович умирает. 16 июня на престол вступил его сын Фёдор III Алексеевич. В ходе придворных интриг, А. Ф. Олисов был отстранён от службы в Астрахани и вызван для личного ответа перед молодым царём в Москву. Подготовившись к отъезду, Олисов собрал крупные наличные ценности для подкупа столичных приказных и освободился от доказательств личного обогащения во время государственной службы. Уехав в Нижний Новгород, он велел приказчику Василию Андрееву распродать всё своё имущество в Астрахани.