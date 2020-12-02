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Происшествия

Движение в сторону Нижнего Новгорода перекрыто в Лысковском районе из-за массового ДТП

16 января 2021 14:45  [52] Происшествия

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Движение в сторону Нижнего Новгорода перекрыто в Лысковском районе из-за массового ДТП. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

В частности, из-за аварии с участием трех автомобилей на 520 км трассы М-7 временно перекрыли дорогу. ДТП случилось сегодня, 16 января, ориентировочно в 13:00, около посёлка Берёзки.

Объезд возможен по местной дороге через Спасское, Возрождение, Лысково с выездами на М-7 на 527 и 506 км.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы ФКУ. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что из-за обильного снегопада уборка и обработка федеральных трасс в Нижегородской области идет непрерывно.

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Теги:
Авария Воротынский район ДТП
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