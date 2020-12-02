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Движение в сторону Нижнего Новгорода перекрыто в Лысковском районе из-за массового ДТП. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.
В частности, из-за аварии с участием трех автомобилей на 520 км трассы М-7 временно перекрыли дорогу. ДТП случилось сегодня, 16 января, ориентировочно в 13:00, около посёлка Берёзки.
Объезд возможен по местной дороге через Спасское, Возрождение, Лысково с выездами на М-7 на 527 и 506 км.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы ФКУ. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее сообщалось, что из-за обильного снегопада уборка и обработка федеральных трасс в Нижегородской области идет непрерывно.
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