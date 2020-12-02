Снег в Нижнем Новгороде убирают более 400 единиц техники, - Юрий Шалабаев Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил работу дорожников по очистке снега. Он рассказал, что накануне, 15 января, он провел штаб со всеми дорожными службами и подрядчиками.

Ситуация в Нижнем Новгороде

В частности, сегодня дорожники расчищают основные магистрали, вывозить снег они будут после окончания снегопада.

"Сейчас в уборке задействовано более 400 единиц техники – это техника муниципальных организаций, подрядчиков и домоуправляющих компаний. На критических подъемах работают тягачи, которые обеспечивают проезд большегрузов в случае каких-либо затруднений", – сообщил Юрий Шалабаев.

По данным на 14 января в Нижнем Новгороде выпало 18% от месячной нормы осадков.

Ситуация по области

По информации ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, на расчистку и обработку федеральных трасс Нижегородской области выведено более 60 единиц спецтехники.

За прошедшие сутки для обработки дорог использовано 1180 тонн противогололедных материалов. Уборка и обработка дорог идет непрерывно.

На сложных подъемах дежурят тягачи, которые при необходимости оказывают помощь грузовым автомобилям.

Специалисты ведомства обратились к водителям с просьбой быть предельно внимательными и не создавать помех для снегоуборочной техники.

Телефон для связи с диспетчерской: 8-800-505-76-52 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Нижегородская Госавтоинспекция предупреждает об осложнении дорожных условий в ближайшие часы и рекомендует водителям воздержаться от поездок на личном транспорте.

Кроме того, ГИБДД призывает водителей не мешать работе снегоуборочной техники и не оставлять транспортные средства у края проезжей части.

Напомним, 15 января пешехода сбили насмерть в Володарском районе.