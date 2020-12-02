Ремонт детской школы искусств в Гагине проведут за счет областного бюджета Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Ремонт детской школы искусств в Гагине проведут за счет областного бюджета. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после визита в Гагинский район, где он посетил детскую школу искусств, дом детского творчества и центральную библиотеку.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, детская школа искусств в Гагине давно нуждается в ремонте и приобретении новых музыкальных инструментов. И по после посещения ее Глебом Никитиным было принято решение о проведении там капремонта. "Выделим региональные ресурсы на ремонт, а также на первоочередную закупку музыкальных инструментов", - заявил Глеб Никитин.

Стоит отметить, что в 2019 году на базе Гагинской центральной библиотеки в рамках нацпроекта "Культура" открылась одна из трех первых в регионе модельных муниципальных библиотек. В библиотеке проводят время люди всех возрастов, реализуются волонтерские проекты и проходят различные мероприятия. "Библиотека стала настоящим центром общественной жизни в Гагине, это отличный пример того, как нацпроекты меняют жизнь к лучшему", - сказал в заключение губернатор Нижегородской области.