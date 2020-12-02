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Морозы в Нижнем Новгороде к концу недели сменятся на дождь и +3°

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Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Погода в этом сезоне не перестает удивлять аномалиями и очередная из них ожидает жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе.

По информации синоптиков, сегодняшняя ночь – с воскресенья на понедельник, была одной из самых холодных за последние четыре года. Но днем в понедельник морозы ослабнут до -19° и ожидается солнечная погода.

Начиная со вторника морозы начнут постепенно сбавлять обороты. Ночью с понедельника на вторник уже не так холодно как накануне – столбики градусников опустятся до -21°, а днем до -15°. Однако со вторника солнца можно не ждать вплоть до конца недели.

Далее последует ежедневное небольшое потепление при пасмурной погоде. В среду днем прогнозируется -12°, а в четверг уже -9°.

Пятница встретит жителей Нижнего Новгорода снегопадом и температурой +2°.

Однако в ночь на субботу похолодает до -9°. Днем температура останется в диапазоне -5°.

В ночь на воскресенье потеплеет до +2° и пойдет дождь, который также ожидается и днем в воскресенье при температуре +3°.

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Теги:
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