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Общество

Морозы до -36 ударят в Нижегородской области на Крещение

17 января 2021 14:55  [44] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Морозы до -36 ударят в Нижегородской области на Крещение, сообщает региональное ГУ МЧС.

По прогнозам синоптиков, в Нижнем Новгороде и Нижегородской области ночью и утром местами ожидаются морозы -30... -36° С.

В связи с приближающимся похолоданием, МЧС распространило экстренное сообщение о возможном возникновении в регионе ЧС.

В связи с морозами увеличивается вероятность ЧС на объектах ЖКХ и энергосистемах из-за их перегрузки. Также прогнозируется увеличение техногенных пожаров, увеличится количество случаев переохлаждения и обморожения среди населения.

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Теги:
Морозы МЧС ЧС
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