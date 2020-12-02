Морозы до -36 ударят в Нижегородской области на Крещение Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Морозы до -36 ударят в Нижегородской области на Крещение, сообщает региональное ГУ МЧС.

По прогнозам синоптиков, в Нижнем Новгороде и Нижегородской области ночью и утром местами ожидаются морозы -30... -36° С.

В связи с приближающимся похолоданием, МЧС распространило экстренное сообщение о возможном возникновении в регионе ЧС.

В связи с морозами увеличивается вероятность ЧС на объектах ЖКХ и энергосистемах из-за их перегрузки. Также прогнозируется увеличение техногенных пожаров, увеличится количество случаев переохлаждения и обморожения среди населения.