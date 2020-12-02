Нижегородцы могут вакцинироваться от коронавируса лишь в добровольном порядке

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Вакцинация от коронавируса в Нижегородской области проводится в добровольном порядке.
Такую информацию озвучил губернатор региона Глеб Никитин, общаясь с подписчиками своего аккаунта соцсети Instagram.
Одна из подписчиц, являясь учителем в школе, сказала губернатору, что ее на работе заставляют делать прививку от коронавируса и спросила, может ли она отказаться от вакцинации.
"Можете. Вакцинация добровольная", - ответил Глеб Никитин.
Напомним, что сейчас в Нижегородской области открыта запись на бесплатное вакцинирование от COVID-19. Запись ведется на сайте областного Минздрава. По данным на 14 января свои заявки там оставили уже 13 тысяч человек.
При этом, желающий вакцинироваться, может получить отказ в получении прививки. Основными причинами отказа в вакцинации являются инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний, беременность, грудное вскармливание и возраст желающего сделать прививку, который не достиг 18 лет.
Также в вакцинации могут отказать при нетяжелой форме ОРВИ и инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
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