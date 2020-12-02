Внеплановая проверка пройдет в Шатковской ЦРБ из-за травмы фельдшера Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Внеплановая проверка пройдет в Шатковской ЦРБ из-за травмы фельдшера. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области 18 января 2021 года.

Поводом стало ДТП, которое случилось еще ночью 1 января. Водитель скорой медицинской помощи совместно с фельдшером ехали к больному в р.п. Лесогорск.

Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, УАЗик опрокинулся. В результате происшествия 30-летняя фельдшер травмировалась. Она получила переломы костей и позвоночника.

Работодатель Шатковской ЦРБ с нарушением сроков направил извещение о случившемся, в связи с этим будет организована проверка.

Добавим, что фельдшеры скорой помощи Володарска несколько дней назад также пострадали в ДТП.