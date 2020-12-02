Внеплановая проверка пройдет в Шатковской ЦРБ из-за травмы фельдшера. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области 18 января 2021 года.
Поводом стало ДТП, которое случилось еще ночью 1 января. Водитель скорой медицинской помощи совместно с фельдшером ехали к больному в р.п. Лесогорск.
Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, УАЗик опрокинулся. В результате происшествия 30-летняя фельдшер травмировалась. Она получила переломы костей и позвоночника.
Работодатель Шатковской ЦРБ с нарушением сроков направил извещение о случившемся, в связи с этим будет организована проверка.
Добавим, что фельдшеры скорой помощи Володарска несколько дней назад также пострадали в ДТП.
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