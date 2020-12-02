Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким главврача больницы Арзамаса Александра Лаврова Происшествия

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Александра Лаврова. Главный врач центральной городской больницы Арзамаса скончался на 69-м году жизни.

"Всю свою жизнь Александр Николаевич связал с медициной Арзамасского района, работал в отрасли в самые непростые времена. За последние годы центральная городская больница Арзамаса проделала серьёзный путь, стала активным участником федеральных и региональных проектов. Все это было бы невозможным без созидательной энергии Александра Лаврова. При этом он был не только талантливым управленцем, но и прекрасным врачом, настоящим профессионалом своего дела", - отметил Глеб Никитин.

"Познакомился с Александром Николаевичем в конце апреля прошлого года. Тогда в Арзамасе начинали активно противостоять новой угрозе. Коллектив учреждения под руководством Александра Лаврова достойно справился с этой непростой миссией. Мне хочется выразить искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Николаевича", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.



СПРАВКА:



Лавров Александр Николаевич родился 25 сентября 1952 года.

В 1979 году окончил Горьковский медицинский институт им. С.М. Кирова по специальности "Лечебное дело". В 1980 году окончил интернатуру по специальности "Акушерство и гинекология".

С 1980 по 1987 годы работал акушером-гинекологом, заместителем главного врача по акушерско-гинекологической помощи Арзамасской ЦРБ.

С 1987 по 2002 годы возглавлял гинекологическое отделение Центральной городской больницы Арзамаса.

С 2002 по 2021 годы работал в должности главного врача ЦГБ г. Арзамаса.

Стаж работы в медицине - 41 год.

Отличник здравоохранения РФ, Заслуженный врач РФ.