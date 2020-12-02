Нижегородская делегация во главе с Глебом Никитиным приняла участие в Гайдаровском форуме Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель губернатора региона Андрей Бетин приняли участие в работе Гайдаровского форума 2021 "Россия и мир после пандемии". Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Гайдаровский форум открывает деловую повестку года в России. Основной трек обсуждений в этом году – социальные и экономические преобразования, которые произошли в стране и мире в результате пандемии COVID-19.

Губернатор Нижегородской области выступил на сессии "Строим вместе. Участие бизнеса, НКО, граждан в национальных проектах". Одной из центральных тем обсуждения стало жилищное строительство и механизм инфраструктурных облигаций.

"Наличие инфраструктурно подготовленных участков - одна из главных проблем при наращивании темпов жилищного строительства. Застройщик, например, не может самостоятельно реализовать такой крупный проект, как строительство нового проспекта. Механизм инфраструктурных облигаций — недостающее решение, которое позволяет в полной мере реализовать комплексный подход к развитию территорий", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что в данном случае обеспечивается поддержка бизнеса. Прежде всего, снимается нагрузка с застройщиков на создание инфраструктуры в размере почти 30%. Это позволяет сохранить уровень цен на жилье на приемлемом уровне.

Андрей Бетин рассказал, как изменилась работа госслужащих во время пандемии в рамках экспертной дискуссии "Влияние кризисов на технологии управления человеческим капиталом".

По его словам, пандемия кардинально поменяла ряд подходов к работе с персоналом на государственной и муниципальной службе. Нагрузка на сотрудников выросла в разы, поскольку приходилось оперативно решать огромное количество задач.

Серьезным вызовом для госслужбы стал переход на удалённый формат работы, поскольку часть программных продуктов к этому была не готова. В то же время руководители стали шире применять инструменты удаленной работы, что ускорило процесс их взаимодействия с подчиненными.

"Любой кризис – это всегда вызовы и возможности. Госслужба построена на "длинных" процессах, которые призваны избегать ошибок, но в период кризиса пришлось в круглосуточном режиме принимать решения и брать на себя ответственность. Вопрос стал конкретно: главное - результат, а не процесс. Это помогло системе госуправления трансформироваться в лучшую сторону, научиться управлять изменениями в нестандартных реалиях", - отметил Андрей Бетин.