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Экономика

Глеб Никитин рассказал о нижегородских проектах с использованием инфраструктурных облигаций

15 января 2021 17:48  [93] Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 15 января принял участие в работе Гайдаровского форума "Россия и мир после пандемии", где рассказал об опыте региона по использованию механизма инфраструктурных облигаций.

Как сообщил в ходе форума вице-премьер Марат Хуснуллин, Нижегородская область является одним из пяти пилотных регионов России, где применяются инфраструктурные облигации.

"Детально просчитали и дороги, и сети, и социалку, и даже то, каким должен быть городской транспорт, - все, чтобы комплексно развивать город", - сказал Марат Хуснуллин.

Глеб Никитин рассказал, что особое внимание в регионе уделяется развитию инфраструктуры, в том числе с учетом планов по использованию инфраструктурных облигаций.

"Наличие инфраструктурно подготовленных участков - одна из главных проблем при наращивании темпов жилищного строительства. Застройщик, например, не может самостоятельно реализовать такой крупный проект, как строительство нового проспекта. Механизм инфраструктурных облигаций - недостающее решение, которое позволяет в полной мере реализовать комплексный подход к развитию территорий", - сказал Глеб Никитин.

Ранее рассматривалась возможность выпуска инфраструктурных облигаций для привлечения инвестиций при строительстве дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Дублер необходим для развития новых городских территорий, расположенных в районе деревни Ольгино, ЖК "Новинки Smart City" и "Окский берег". Здесь планируется построить около 5 млн квадратных метров жилья, но для этого параллельно необходимо создать соответствующую инфраструктуру.

Губернатор Нижегородской области добавил, что размещение инфраструктурных облигаций поможет снизить нагрузку с застройщиков. Это позволит сохранить уровень цен на жилье на приемлемом уровне.

Глеб Никитин также ранее предлагал использовать инфраструктурные облигации при строительстве метро.

Губернатор Нижегородской области рассказал на Гайдаровском форуме о создании инфраструктуры в рамках сотрудничества с ресурсоснабжающими организациями для создания инфраструктуры. Глеб Никитин напомнил, что 2020 году регион подписал соглашение с "Газпромом", которое позволит обеспечить газом две крупные территории региона с большим потенциалом для жилищного строительства.

"Газпром" намерен в 2021-2025 годы направить на газификацию Нижегородской области 14,7 млрд рублей. Эти средства предназначены для газификации северных районов, а также для строительства ГРС "Митино" в Вачском районе, который рассматривается как одна из самых перспективных площадок для жилищного строительства.

Еще Глеб Никитин рассказал о применении механизма государственно-частного партнерства. Речь идет о строительстве "Школы 800", возведение объектов которой началось в 2020 году. Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству в рамках концессионного соглашения Нижегородской области и Первой концессионной компании "Просвещение" (входит в группу компаний "Просвещение").

"Хотим реализовать с использованием такого же механизма и другие проекты, не только в социальной сфере. Речь идет о берегоукреплении, благоустройстве, сетевых проектах. Сейчас просчитывается экономика таких программ", - рассказал губернатор Нижегородской области.

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