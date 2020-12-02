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Политика

Департамент кадровой политики администрации Нижнего Новгорода возглавила Татьяна Конкина

18 января 2021 19:15  [149] Политика
Татьяна Конкина

Татьяна Конкина

Фото: страница Татьяны Конкиной в сети Facebook

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации Нижнего Новгорода возглавила Татьяна Конкина. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Татьяна Конкина назначена на эту должность с 18 января. С ноября 2020 года она являлась начальником управления организационного и документационного обеспечения главы города и администрации Нижнего Новгорода. А до этого с 7 октября 2020 года работала главой отдела развития кадрового потенциала в правительстве Нижегородской области.

Напомним, что экс-руководитель департамент кадровой политики и развития муниципального управления городской администрации Александр Малафеев покинул свой пост по собственному желанию. Об этом стало известно еще в декабре прошлого года, когда он ушел в отпуск, по окончании которого чиновник уволился.

Александр Малафеев стал директором городского департамента кадровой политики и развития муниципального управления в марте 2019 года.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения Отставки
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