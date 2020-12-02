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Общество

Газ в нижегородский поселок "Луч" проведут до августа 2022 года

19 января 2021 15:36  [62] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Газ в поселок "Луч", расположенный в Приокском районе Нижнего Новгорода, проведут до августа 2022 года. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 19 января.

Дмитрий Горбунов рассказал, что проектно-сметная документация для этого была разработана еще в 2017 году. В 2019 году была проведена корректировка проекта.

В настоящее время на строительство газопровода среднего давления заключен контракт с нижегородским ООО "Строймонтаж". Задачей подрядчика является подключение поселка Луч к существующему газопроводу, а именно строительство участка от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево.

Положительное заключение Госэкспертизы получено, работы согласованы. Цена контракта - 127 млн рублей.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручал ускорить работу по газификации поселка Луч в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Газопровод Газоснабжение Строительство
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