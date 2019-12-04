Глеб Никитин поручил ускорить работу по газификации поселка "Луч" в Нижнем Новгороде Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил ускорить работу по газификации поселка Луч в Нижнем Новгороде. Вопрос о том, когда в Луче появится газ, задала жительница поселка Рамиля Харитдинова на программе в СМИ.

"Нет газификации поселка - более 90 домов, топим дровами. Почти центр города, а живем как в прошлом веке", - отметила Рамиля Харитдинова.

Как отметил губернатор, строительство газопровода среднего давления, который позволит газифицировать Луч, а также деревни Бешенцево и Мордвинцево в Приокском районе Нижнего Новгорода включено в адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2019-2021 годы. Глеб Никитин поручил министру энергетики и ЖКХ Андрею Черткову взять реализацию проекта на личный контроль.

"Администрации Нижнего Новгорода в свою очередь необходимо в максимально короткие сроки завершить разработку проекта газификации этих поселков и деревень, входящих в состав Нижнего Новгорода и приступить к строительным работам. Средства в бюджете региона заложены. Жители должны видеть конкретный результат этой работы", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, ранее Глеб Никитин поручил разработать проектно-сметную документацию по газификации поселка Куриха и деревни Варнаево Вознесенского района. Данный вопрос был поднят жителями во время встречи с главой региона в ноябре этого года.

Ранее сообщалось, что три новых газопровода будет построено в Нижегородской области. Проект предполагает 2 этапа:

Первый проект - это строительство газопровода от села Бриляково до деревни Дроздово Городецкого района со сроком реализации в 2019 – 2020 годах.

Второй проект предусматривает строительство газопровода от улицы Ларина до центра Нижнего Новгорода и от РС-4 (регуляторная станция № 4 на Казанском шоссе в Верхних Печерах) до центра города с установкой ГРПб (газорегуляторный пункт блочного типа).

Глава региона также акцентировал внимание муниципальных чиновников на том, что средства на газификацию населенных пунктов сейчас активно выделяются как из областного, так и федерального бюджетов. Муниципалитетам необходимо активнее проводить работу по подготовке документации и включаться в существующие программы.