Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2019 12:45  [59] "Время и энергию добровольцы посвящают социально значимым делам, не ожидая вознаграждения", - Иван Носков
05 декабря 2019 12:34  [54] Глеб Никитин поручил ускорить работу по газификации поселка "Луч" в Нижнем Новгороде
05 декабря 2019 11:55  [106] Переулок Плотничный перекроют для транспорта до 3 января
05 декабря 2019 11:47  [70] "Душевная отзывчивость и сопереживание чужой беде - неотъемлемые качества волонтеров", - Евгений Лебедев
05 декабря 2019 10:04  [147] Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
05 декабря 2019 09:33  [213] Очередная девочка-подросток пропала в Нижнем Новгороде
04 декабря 2019 18:25  [380] Первый бетонный скейт-парк для экстремальных видов спорта создали в Нижнем Новгороде
04 декабря 2019 16:00  [275] Расходы нижегородского бюджета на закупку лекарств для льготников хотят увеличить в 2020 году
04 декабря 2019 15:51  [262] Быть Мамой: многодетные семьи Нижегородской области получили награды
04 декабря 2019 15:37  [374] Мэрия заявляет об окончательном завершении благоустройства парка "Дубки"
Общество

Глеб Никитин поручил ускорить работу по газификации поселка "Луч" в Нижнем Новгороде

05 декабря 2019 12:34  [54] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил ускорить работу по газификации поселка Луч в Нижнем Новгороде. Вопрос о том, когда в Луче появится газ, задала жительница поселка Рамиля Харитдинова на программе в СМИ.

"Нет газификации поселка - более 90 домов, топим дровами. Почти центр города, а живем как в прошлом веке", - отметила Рамиля Харитдинова.

Как отметил губернатор, строительство газопровода среднего давления, который позволит газифицировать Луч, а также деревни Бешенцево и Мордвинцево в Приокском районе Нижнего Новгорода включено в адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2019-2021 годы. Глеб Никитин поручил министру энергетики и ЖКХ Андрею Черткову взять реализацию проекта на личный контроль.

"Администрации Нижнего Новгорода в свою очередь необходимо в максимально короткие сроки завершить разработку проекта газификации этих поселков и деревень, входящих в состав Нижнего Новгорода и приступить к строительным работам. Средства в бюджете региона заложены. Жители должны видеть конкретный результат этой работы", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, ранее Глеб Никитин поручил разработать проектно-сметную документацию по газификации поселка Куриха и деревни Варнаево Вознесенского района. Данный вопрос был поднят жителями во время встречи с главой региона в ноябре этого года.

Ранее сообщалось, что три новых газопровода будет построено в Нижегородской области. Проект предполагает 2 этапа:

Первый проект - это строительство газопровода от села Бриляково до деревни Дроздово Городецкого района со сроком реализации в 2019 – 2020 годах.

Второй проект предусматривает строительство газопровода от улицы Ларина до центра Нижнего Новгорода и от РС-4 (регуляторная станция № 4 на Казанском шоссе в Верхних Печерах) до центра города с установкой ГРПб (газорегуляторный пункт блочного типа).

Глава региона также акцентировал внимание муниципальных чиновников на том, что средства на газификацию населенных пунктов сейчас активно выделяются как из областного, так и федерального бюджетов. Муниципалитетам необходимо активнее проводить работу по подготовке документации и включаться в существующие программы.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph