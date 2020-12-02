Нижегородская мэрия попросит у региона допсредства на пристрой к школе №168

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Возведение пристроя в 2018 году

Возведение пристроя в 2018 году

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода попросит у правительства Нижегородской области дополнительные средства на возведение пристроя к школе №168 И.И. Лабузы в Канавинском районе. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 19 января.

Он напомнил, что строительство пристроя планируется с 2015 года. Тогда был разработан проект, и в 2017 года ООО "Гранит" приступило к выполнению работ. В новом здании должны были быть не только учебные классы, но и современный спортивный зал, большая столовая.

Однако, 2 сентября 2018 года администрация Нижнего Новгорода расторгла контракт с ООО "Гранит" из-за невыполнения сроков строительства. На момент расторжения договора, работы на объекте были выполнены на 18 %. Тогда подрядчик объяснил причины расторжения контракта тем, что получил проектную документацию в полном объеме лишь спустя 14 месяцев после подписания муниципального контракта.

В 2019 году была проведена корректировка проекта, в 2020 - получено одобрение Госэкспертизы.

По предварительной оценке, на работы потребуется порядка 392 млн рублей. Таких средств у города нет, поэтому администрация надеется на софинансирование. Область ранее уже подтвердила свою готовность участвовать в строительстве, но данных средств пока недостаточно.

При подтверждении финансирования, проведение аукциона запланировано на май. Построить школу планируется до 1 сентября 2022 года. 

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Теги:
Строительство Школы
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