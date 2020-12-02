Стало известно о строительных работах, которые выдуться на развязке в Ольгино зимой Общество

Строительство транспортной развязки в деревне Ольгино Приокского района Нижнего Новгорода продолжается и в зимний период. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Речь идет не об укладке дорожного полотна, а о строительстве локальных очистных сооружений, канализационно-напорных станций и установке буронабивных свай шумозащитных экранов. В министерстве пояснили, что работы ведутся с

соблюдением технологий, предусмотренных для зимнего периода.

Кроме того, зимой на объекте поддерживается его текущее состояние.

В ведомстве также рассказали, что в настоящее время на 100% завершена установка свайного основания путепровода и тела опор, построены все пролетные балки и монолитная плита проезжей части, и возведены две подпорные стенки (С5 и С1).

Напомним, что по контракту развязку должны построить к октябрю 2021 года, но губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что объект введут в эксплуатацию раньше предусмотренных контрактом сроков, а именно к 800-летию Нижнего Новгорода, который празднуется в конце лета 2021 года.

Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.

Протяженность двухуровневой развязки будет почти 1,5 км, включая строительство трехпролетного четырехполосного путепровода длиной 72,3 м. Расчетная скорость движения – 80 км/ч. Когда развязка будет построена, из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.

Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей.