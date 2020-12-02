Нижегородским "Стрижам" сменят вокзал прибытия в Москву на постоянной основе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Высокоскоростным поездам "Стриж", курсирующим из Нижнего Новгорода в Москву, через три года сменят вокзал прибытия в столицу на постоянной основе. Об этом сообщил журналистам в Москве заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

Он пояснил, что сейчас запланирована реконструкция Курского вокзала и дорожной инфраструктуры на участке от Курского вокзала, через площадь Трех вокзалов до платформы Каланчевская. Это связано с расширением и заменой мостов, а также дополнительным строительством железнодорожного пути.

В связи с реконструкцией предстоит работа по замене путевого развития на Курском вокзале, поэтому компании придется на какое то время изменить транспортную логистику поездов. Для этого сейчас создается вокзальный комплекс с предварительным названием "Восточный" (или "Локомотив") на станции "Чергизовская". На этот вокзал будут перенаправлены транспортные потоки с Курского вокзала, в том числе поезда "Стриж" и "Ласточка" из Нижнего Новгорода.

Дмитрий Пегов добавил, что реконструкция Курского вокзала и дорожной инфраструктуры в Москве продлится примерно три года. В результате реконструкции вокзал будет не в состоянии принимать поезда "Стриж", которому необходимы низкие платформы, не предусмотренные на обновленном Курском вокзале. При этом на вокзале "Восточный" такую платформу создадут специально.

Поезда "Ласточка" после реконструкции планируется вернуть на Курский вокзал. Однако перед этим в РЖД хотят провести опрос среди пассажиров, которым, возможно, логистика терминала "Восточный" понравится больше.

"В этом случае "Ласточка" тоже останется на новом вокзале", - сказал Дмитрий Пегов.

На отказ возвращать "Ласточки" на Курский вокзал также может повлиять увеличение числа пассажиров, использующих данные поезда. Напомним, что РЖД планирует в 2022 году обновить состав поездов "Ласточка" на нижегородском направлении. Такое решение принято в связи с растущей популярностью этих поездов.