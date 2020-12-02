Нижегородский трамвай сошел с рельсов из-за технической неисправности Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородский трамвай сошел с рельсов из-за технической неисправности. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

ЧП случилось, сегодня, 20 января, около 9 утра на остановке машзавода, около станции метро "Буревестник" на Сормовском шоссе.

На место происшествия выехал дознаватель. В настоящий момент информации о пострадавших нет.

Напомним, трамвай не только сошел с рельсов, но и врезался в столб. Транспорт двусоставный, в столб врезалась его вторая часть.

По предварительным данным во время движения оторвалась колесная пара.

Очевидцы разместили видео в соцсети ВКонтакте.

В результате происшествия образовалась огромная пробка - от центра Сормова вдоль ул.Коминтерна и до станции метро.