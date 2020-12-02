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Работнице завода в Выксе оторвало пальцы на станке. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области 20 января 2021 года.
Организовано расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего на производстве АО "Завод корпусов" (Выкса) с 58-летней станочницей широкого профиля.
Во время работы на токарно-винторезном станке руку женщины затянуло в движущиеся части оборудования, что привело к травме.
Проверяется соблюдение на заводе норм охраны труда, обучение работницы безопасным методам работы и другие вопросы трудового законодательства. По результатам расследования будут установлены причины несчастного случая и приняты меры инспекторского реагирования.
Ранее электрогазосварщика затянуло в работающую установку на кстовском производстве. Он погиб.
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