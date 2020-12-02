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Происшествия

Работнице завода в Выксе оторвало пальцы на станке

20 января 2021 11:40  [85] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Работнице завода в Выксе оторвало пальцы на станке. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области 20 января 2021 года.

Организовано расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего на производстве АО "Завод корпусов" (Выкса) с 58-летней станочницей широкого профиля.

Во время работы на токарно-винторезном станке руку женщины затянуло в движущиеся части оборудования, что привело к травме.

Проверяется соблюдение на заводе норм охраны труда, обучение работницы безопасным методам работы и другие вопросы трудового законодательства. По результатам расследования будут установлены причины несчастного случая и приняты меры инспекторского реагирования.

Ранее электрогазосварщика затянуло в работающую установку на кстовском производстве. Он погиб.

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Теги:
Выкса Госинспекция труда Травма
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