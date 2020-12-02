Новый маршрут "Валдая" разрабатывают в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Новый маршрут "Валдая" разрабатывают в Нижегородской области. Как сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе поездки в Чкаловск, маршрут планируется организовать до этого городского округа.

В сентябре 2020 года во всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения" Чкаловск одержал победу в категории "Малые города", представив проект благоустройства общественного пространства "Пристань Чкаловска". Концепция предусматривает создание многофункциональной площади, включающей зону швартовки судов, зону для проведения массовых мероприятий, теплый павильон с туалетом, кафе, сувенирный магазин, отделение проката спортивного инвентаря, смотровые площадки на реку, спортивную зону, детскую площадку, пляжную зону, зону отдыха на траве и под навесами. Разработаны элементы фирменного стиля территории. Проект будет реализован в 2021 году.

"С учетом того, что Чкаловск выиграл всероссийский конкурс, выделяется значительное финансирование из федерального и регионального бюджетов – около 100 млн рублей. Конечно, город участвует в проекте по формированию комфортной городской среды национального проекта "Жилье и городская среда". Будет благоустроена часть улицы Халтурина. Вместе с тем необходимо продолжать комплексное развитие туристического маршрута", - отметил глава региона.

Также Глеб Никитин посетил мемориальный музей Валерия Чкалова и после этого поручил организовать в Чкаловск через Городец новый маршрут "Валдаев" из Нижнего Новгорода.

Напомним, в прошлом году "Валдай 45Р" курсировал до Городца и Макарьева. Также в планах организовать маршруты в Павлово и Дзержинск.

Напомним также, что второе скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" начали строить в Нижегородской области в декабре прошлого года.